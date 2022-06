Tea Addiction: नहीं छूट रही है चाय पीने की तलब, अपनाएं ये 3 आसान तरीके

Disadvantages of Drinking too Much Tea: भारत में पानी के बाद चाय ही एक ऐसी ड्रिंक है जिसे सबसे ज्यादा पिया जाता है. सुबह उठने से साथ लोग बेड टी की डिमांड करते हैं, इसके साथ ही दिनभर चाय की तलब महसूस होती है, इसे पीने से तरोताजगी महसूस होती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि चाय पीने के नुकसान भी उतने ही ज्यादा है. चूंकि इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये बल्ड प्रेशर बढ़ा सकता है. यही नहीं अगर खाली पेट चाय पिएंगे तो इनडाइजेश के शिकायत भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई इंसान चाय की आदत छोड़ना चाहे, तो उनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं.

इस तरह छुड़ाएं चाय पीने की आदत

1. चाय का सेवन कम करें

चाय छोड़ने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, उन्हें जो चाय के बेहद दीवाने है, जिन्हे सर दुखने पर दवाई के बजाय चाय की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर सच में आप चाय छोड़ना चाहते है, तो रोजाना चाय की सिप को थोड़ा-थोड़ा कम करते जाएं, और उसके जगह पर आप कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं, इससे आपको चाय छोड़ने में जल्दी मदद मिलेगी.

2. हर्बल चाय का सेवन करें

कई लोग चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें चाय को छोड़ना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर आप इसे नहीं छोड़ना चाहते तो आप उसके बजाए हर्बल टी का सेवन कर सकते है, जो आपके सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा नहीं होती.

3. दोपहर में चाय के जगह जूस का सेवन करें

मिड डे होते ही आपको चाय की जरूरत महसूस होने लगती है, चाय पीने वालों की आदत छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता की इसे अपने से दूर नहीं कर सकते है. इसके लिए आपको चाय की जगह एक फ्रूट जूस का सेवन करना चाहिए, दोपहर के खाने के बाद बहुत से लोग चाय पीना पसंद करते है, लेकिन इससे होने वाले परेशानियों के कारण चाय का त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको खाने के बाद जूस का सेवन करना चाहिए, जिससे आपका पाचन तंत्र का संतुलन बना रहता है, और चाय की आदत छोड़ने में आसानी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)