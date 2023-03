Side Effect Of Gujiya: होली के त्योहार पर बिल्कुल न खाएं गुजिया, होंगे ये बड़े फायदे

Side Effect Of Gujiya: होली रंगों भरा त्योहार है जोकि भारत में हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाने वाली है. भारत का कोई भी त्योहार पकवान और मिठाइयों के बिना अधूरा होता है. गुजिया भारत की एक पांपरिक स्वीट डिश हैं जिनको होली पर बनाने की परंपरा चली आ रही है. आमतौर पर लोग घरों में मावा गुजिया बनाते हैं. ऐसे में स्वाद-स्वाद में लोग मीठी गुजिया ज्यादा खा जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं गुजिया का अधिक सेवन करने से आपके सेहत को नुकसान पहुंच सकता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए होली पर गुजिया खाने के नुकसान बताने जा रहे हैं. इसके सेवन से आपका पेट खराब होने के साथ-साथ डाबिटीज बढ़ने का भी खतरा बना रहता है, तो चलिए जानते हैं (Side Effect Of Gujiya) होली पर अधिक गुजिया खाने के नुकसान.....

क्यों न खाएं होली पर अधिक गुजिया (Gujiya Don’t Eat Too Much On Holi in Hindi)

त्योहार आते ही मार्किट में मावे की मांग खूब बढ़ जाती है जिसके कारण बाजार में मिलावटी मावा मिलने लगता है. इसके सेवन से आपको कई सेहत समस्याएं होती हैं.

इसलिए इस मिलावटी मावे से बनी गुजिया आपके पेट को खराब कर सकती हैं. इससे आपको कब्ज, गैस या एसिडिटी का समस्या हो सकती है.

अगर आप डायबिटीज या मधुमेह के रोगी हैं तो इससे आपका शुगर लेवल और भी अधिक बढ़ सकता है जोकि आपके लिए रेड अलर्ट के समान है.

गुजियों को डीप फ्राई करके तैयार किया जाता है इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर में केलेस्टॉल का स्तर बढ़ जाता है जोकि आपक मोटापे और कई गंभीर बीमारियों की वजह बन जाता है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

