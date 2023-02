Causes Of Excessive Thirst: क्या आपको बार-बार सताती है प्यास? हो जाएं सावधान, इन बीमारियों के हो सकते हैं शिकार

Causes Of Excessive Thirst: कई बार ऐसा होता है कि आप चाहें कितना भी पानी क्यों न पी लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ पाती है. कई बार तो देर रात को प्यास लगने की वजह से नींद खुल जाती है. ऐसे में आज हम आपको बार-बार प्यास लगने के कारण बताने जा रहे हैं. जिनको आप समय रहते ही पहचानकर अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है (Causes Of Excessive Thirst) बार-बार प्यास लगने के पीछे की वजह.....

बार-बार प्यास लगने के कारण (Causes Of Excessive Thirst)

डायबिटीज

अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे आपका शरीर इस शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसके कारण आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ता है जिससे आपके शरीर से पानी भी बार-बार निकलने लगता है. इससे आपको बार-बार प्यास लगती है.

ब्लड प्रेशर

अगर आप ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इससे आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है. ऐसे में आप चाहें कितना ही पानी क्यों न पी लें आपकी प्यास नहीं बुझती है. हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) की समस्या खराब जीवनशैली की ओर इशारा होता है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर होने के साथ-साथ शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है.

डिहाइड्रेशन

डिहाइड्रेशन एक ऐसी समस्या है जोकि आपके शरीर में पानी की कमी की ओर इशारा करता है. शरीर में पानी की कमी पानी कम पीने या न पीने के कारण होती है. ऐसे में आप चाहें कितना भी पानी क्यों न पी लें आपकी प्यास नहीं बुझती है. ऐसे में आप डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए सादा पानी, फलों के जूस और नारियल पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

