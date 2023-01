Dry Ginger Benefits: सर्दियों में रोजाना पीएं 1 कप सोंठ का पानी, सर्दी-खांसी, जुखाम से रहेंगे कोसों दूर

Dry Ginger Benefits: सोंठ अदरक को सुखाकर बनाया जाता है जोकि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड और फैटी एसिड जैसे गुणों से भरपूर होती है। इसलिए सोंठ का सेवन करना आपकी सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। सोंठ की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में सोंठ का सेवन करने से आपका शरीर अंदर से गर्म बना रहता है।

जिससे आप सर्दियों में होने वाले सर्दी-जुखाम जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं सोंठ सर्दी के कारण आपके गले में जमा बलगम का भी छुटकारा कर देता हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए सोंठ खाने के तरीके और फायदे लेकर आए हैं। सोंठ के सेवन से सर्दियों में होने वाले जोंड़ो के दर्द में भी राहत मिलती है। इतना ही नहीं सोंठ के पानी का सेवन करने आपका वजन तेजी से घटने लगता है, तो चलिए जानते हैं सर्दियों में (Dry Ginger Benefits) सोंठ का सेवन करने के फायदे-

इस तरह से कर सकते हैं सोंठ का सेवन (How To Use Dry Ginger)

सर्दी जुखाम से बचने के लिए सोंठ के पानी को आधा होने तक उबालकर सेवन करने से राहत मिलती है।

अगर आपके पेट में दर्द या दस्त हो रहे हैं तो आप सोंठ के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आराम मिलता है।

अगर आप गैस और अपच जैसे समस्या से परेशान रहते हैं तो इसके लिए आप सोंठ के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सेवन करें।

अगर आपको कम भूख लगती है तो ऐसे में आप सोंठ के पाउडर में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करते हैं तो इससे आपकी भूख बढ़ने लगती है।

सोंठ खाने के फायदे (Dry Ginger Benefits)

सोंठ ठंड के मौसम में सर्दी-ज़ुकाम जैसी समस्या में सोंठ का सेवन करना लाभकारी होता है।

अगर आप पित्त की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में सोंठ का सेवन करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

पेट में गैस बनने की समस्या रहती है तो सोंठ के सेवन से आपका खाना अच्छी तरह से पचने लगता है।

अगर आपके गले में कप जमा हो गया है तो ऐसे में सोंठ आपके लिए रामबाण औषधि साबित हो सकती है।

वात दोष की समस्या में सोंठ का सेवन करना आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है।