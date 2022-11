Health Tips: 'टी लवर्स' के लिए एक्सपर्ट्स की चेतावनी! बार-बार उबली चाय बन सकती है,'मीठा जहर'

How Long One Should Boil The Tea: सर्दियों के मौसम में चाय अधिकतर लोगों का पसंदीदा पेय पदार्थ होता है. चाय के शौकीन 12 महीने इसका सेवन करते हैं. चाय पीने के कई फायदे होते हैं. यह शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करती है. चाय बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करती है. कुछ लोग दिनभर में कई बार चाय पीते हैं. उनके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिनभर में 3 कप से ज्यादा चाय पीना शरीर के लिए नुकसानदेय होता है. कई ऐसे लोग भी है जो चाय को काफी देर तक उबाल कर पीते हैं. उनके सेहत को भी यह काफी नुकसान पहुंचाती है.

कितनी देत कर उबाले चाय

चाय कई तरह की होती है और हर चाय को बनाने में अलग-अलग समय लगता है. अगर आप दूध की चाय बना रहे हैं तो दूध डालने के बाद इसे बस 2 से 3 मिनट तक उबालना चाहिए. इससे अधिक चाय को गर्म करने पर इसमें कड़वाहट बढ़ जाएगी. अगर आप बिना दूध की चाय पसंद करते हैं तो इसे 2 से 3 मिनट ही गर्म करें. ग्रीन टी को भी केवल 2 से 3 मिनट ही उबालना चाहिए.

दोबारा चाय उबाल कर पीने के नुकसान

एक्सपर्ट् बताते हैं कि जो पहले से बनी ठंडे चाय को दोबारा उबाल कर पीते हैं उन्हें भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए वरना यह किसी मीठे जहर की तरह काम करता है. ऐसा अगर आप रोज करते है तो आपको दस्त, उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन और पाचन से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं. यह आपके आंतों को अंदर से कमजोर भी कर देता है. इसलिए भूलकर भी ठंडे चाय को दोबारा नहीं उबालना चाहिए. अगर चाय 15 मिनट से कम समय पहले बनी है तो उसे उबाल सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर