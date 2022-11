Winter diet tips: बढ़ते फैट के डर से मीठे से रहते हैं दूर? स्लिम एंड फिट रहने के लिए करें ये काम

Tips to stay slim and fit in winters: सर्दियों में बॉडी को फिट रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है. इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और शरीर में आलस भी खूब होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दियों के मौसम में डाइट में बदलाव के चलते वजन में तेजी से इजाफा देखने को मिलता है. अगर आपने बढ़ते फैट के डर से मीठा खाना छोड़ दिया है तो यहां वेट मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे आप खाते-पीते हुए भी खुद को स्लिम और फिट रख सकते हैं.

ऐसे करें वेट मेंटेन

1. हेल्थ एक्सपर्ट्स सर्दियों के मौसम में लोगों को हेल्दी और फिलिंग नाश्ता खाने की सलाह देते हैं. कोशिश करें कि सुबह उठकर 3 घंटे के अंदर ही नाश्ता कर लें. इससे आपको दिनभर एनर्जी मिलेगी और आपका शरीर पूरे दिन एक्टिव रहेगा.

2. अगर आप मीठे के शौकीन हैं और बार-बार मीठा खाते हैं तो थोड़ा मीठा खाएं. इसके साथ ही जो भी मीठा खाएं उनमें नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करें. गुड़ और खजूर को ज्यादा तवज्जो दें.

3. रात के वक्त सोते हुए लाइट और हेल्दी डिनर करें. याद रहे कि रात का डिनर सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले ले लें. इससे खाना आसानी से पच जाता है और वेट मेंटन रहता है.

4. वेट लॉस के लिए आप दिन की शरूआत गर्म पानी के साथ करें. गर्म पानी से फैट तेजी से बर्न होता है और वजन तेजी से घटने लगता है. सर्दियों में अदरक की चाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे आलस दूर होता है और यह आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार करता है. अदरक की चाय आपको सर्दियों में बढ़ने वाले संक्रामक रोगों से भी राहत देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

