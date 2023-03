Eye Care Tips: आंखों में रहने लगा सूखापन या होने लगी है खुजली? अपना लीजिए काम के ये घरेलू टिप्स, तुरंत मिल जाएगा आराम

Eye Care Remedies: जो लोग लंबे वक्त तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनकी आंखों में कई बार ड्राइनेस (Dry Eyes) आ जाती है. जिससे आंखों में दर्द और खुजली (Itchiness) की समस्या पैदा हो जाती है. इसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं और तेज दर्द की वजह से कुछ भी काम करने को मन नहीं करता. अगर ऐसी स्थिति लंबे वक्त तक रहे तो आंखों में धुंधलापन और रोशनी जाने का खतरा भी खड़ा हो जाता है. आपके साथ ऐसी समस्या न हो, इससे बचने के लिए आज हम आपको आंखों की देखभाल से जुड़े कई जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं.

आंखों के सूखेपन को कैसे दूर करें (How To Get Rid Of Dry Eyes)

जरूरत न होने पर लैपटॉप और मोबाइल फोन से दूरी बनाएं. स्क्रीन टाइम कम करने से आंखों में दर्द की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

आंखों (Eye Problem Remedies) को राहत देने के लिए उन्हें दिन में 3-4 बार साफ पानी से धोएं. ऐसा करने आंखों में जमी गंदगी दूर हो जाती है, जिससे साफ दिखने लगता है.

रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें

नींद की कमी से भी आंखों में दर्द होने लगता है. इसलिए आप रोजाना 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेना सुनिश्चित करें, जिससे आंखों को पर्याप्त आराम मिल सके.

घर से बाहर निकलने पर आप चश्मे का इस्तेमाल करें. ऐसा करने पर धूल-मिट्टी आंखों (Eye Problem Remedies) में नहीं घुस पाती, साथ ही धूप की तेज किरणों से भी बचाव होता है.

नियमित रूप से पानी पीते रहें

आंखों में सूखेपन की बड़ी वजह बॉडी का डिहाइड्रेट होना होता है. इससे बचने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहना होता है. ऐसा करने से आंखों की रोशनी सही रहती है.

आंख (Eye Problem Remedies) में दर्द होने पर साफ सूती कपड़ा लेकर उसमें फूंक मारें. इसके बाद आंख बंद करके उस पर कपड़ा रख लें. ऐसा करने से आंखों की सिंकाई होती है, जिससे आंखों में दर्द की समस्या कम हो जाती है.

