आज के आधुनिक दौर में, ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं. वे बच्चों को कार्टून या वीडियो दिखाते हैं ताकि वे शांत रहें और खाना खा लें. ये आदत थोड़े समय के लिए आपका आदत आसान कर देगा, मगर जब लांग टर्म सोचा जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. सबसे पहले तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा जिससे उसके दिमाग पर सीधा असर पड़ता है, अब तक कई स्टडी में ये पता चला है कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन का लत लगना उनके मानसिक ग्रोथ के लिए काफी हानिकारक हो सकता है.

एक स्टडी के मुताबिक दिनभर में बच्चों का स्क्रीन टाइम 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए. ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि खाते समय बच्चों को मोबाइल दिखाने से उनके दिमाग के साथ साथ किन किन चीजों पर असर पड़ सकता है. यहां 4 गंभीर नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बच्चे को हो सकते हैं अगर आप उसे मोबाइल दिखाकर खाना खिलाते हैं-

1. एडिक्शन (Addiction)-

छोटी उम्र में ही मोबाइल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल आपके बच्चे को मोबाइल का आदी बना सकता है. यह एक गंभीर समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

2. कम खाना या ज्यादा खाना (They Eat Too Much Or Too Little)

जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें कितना खाना चाहिए. इससे वे या तो बहुत कम खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

3. खाने का स्वाद नहीं पता चलता (Do Not Enjoy The Food Taste)

जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे खाने का स्वाद का आनंद नहीं ले पाते हैं. इससे उन्हें स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करने में मुश्किल हो सकती है.

4. परिवार के साथ बातचीत न होना (No Family Interaction)

खाना खाने का समय परिवार के साथ बातचीत करने और बंधन मजबूत करने का समय होता है. जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे परिवार के साथ बातचीत नहीं करते हैं, जिससे उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है.

ऐसे में कुछ सुझावों का आप पालन कर सकते हैं, जब आप बच्चों को खाना खिला रहे हों-

- अपने बच्चे को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखें, खासकर जब वह खा रहा हो.

- खाने के समय परिवार के साथ बातचीत करें और एक-दूसरे के साथ समय बिताएं.

- अपने बच्चे को हेल्दी भोजन खाने की आदतें सिखाएं.