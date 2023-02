Dry Hair Solution: ड्राय और रफ बालों को नया जीवन देता है अंगूर का रस, बस इस तरह से आजमाएं

Ways to apply grapes in hair: अंगूर एक ऐसा फल है जोकि विटामिन-सी जैसे गुणों से भरपूर होता है. इसलिए अंगूर सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन और बालों के लिए फायदेमंद होता है. अगर आप बालों में अंगूर का रस लगाते हैं तो इससे आपके बालों से डेंड्रफ को जड़ से हटाने में मदद मिलती है. ऐसे में आज हम आपके लिए बालों में अंगूर लगाने के तरीके लेकर आए हैं. बालों में अंगूर का रस लगाने से हर समस्या दूर होती है. इसको लगाने से आपको फ्रिजीनेस की समस्या दूर होती है. अंगूर का रस आपके बालों में प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है, तो चलिए जानते हैं (Ways to apply grapes in hair) बालों में अंगूर का रस लगाने के तरीके.....

अंगूर का रस और दही

इसके लिए आप एक बाउल में अंगूर के रस में दही डालकर मिला लें. फिर आप इस मास्क को अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें. इससे आपको फ्रिजी बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है.

अंगूर और संतरे का संतरा

इसके लिए आप एक बाउल में संतरे का रस और अंगूर का रस डालकर मिला लें. फिर आप इसको अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें. इससे आपके बालों से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने में मदद मिलती है.

अंगूर और चाय का पानी

बालों को शाइनी बनाने के लिए आप अंगूर के रस में चाय का पानी मिलाकर बालों में अच्छी तरह से लगा लें. इससे आपके बाल सोफ्ट और चमकदार बनने लगते हैं.

अंगूर और बेसन

इसके लिए आप सबसे पहले एक बाउल में अंगूर का रस और बेसन डालकर मिला लें. फिर आप इसको बालों में अच्छी तरह से लगाएं. इससे बालों की स्‍कैल्‍प को डीप क्‍लीन करने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

