Hair Color Fading: आपका हेयर कलर जल्दी हो सकता है फेड, कभी न करें ऐसी गलतियां

How To Prevent Your Hair Colour From Fading: आजकल बालों को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने के लिए काफी लोग हेयर कलर का इस्तेमाल करते है. इसके वो पार्लर में हजारों रूपये खर्च करने में गुरेज नहीं करते. महिलाएं हों या पुरुष, कोई भी इस काम में पीछे नहीं है. उनके पास टेम्परेरी और परमानेंट कलर का ऑप्शन होता है. कुछ लोगों के लिए बालों को रंगवाना मजबूरी भी होती है, क्योंकि उनके कम उम्र में सफेद बाल निकल आते हैं. हर कोई चाहता है कि जब भी वो हेयर कलर कराए तो इसका रंग काफी दिन तक बरकरार रहे.

इन गलतियों की वजह से हेयर कलर होता है फेड

हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से बालों का रंग फेड या डिस्कलर होने लगता है. आइए जानते हैं के इन रंगों को फेड होने से बचाने के लिए आपको किन गलतियों को नहीं दोहराना है.

गलत शैम्पू लगाना

जब भी आप हेयर कलर कराएं तो एक्सपर्ट से ये जरूर पूछ लें कि आपके बालों को अब कौन सा शैम्पू सूट करेगा. अक्सर नॉर्मल शैम्पू लगाने से हेयर कलर जल्दी फेड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो बालों के रंगों को लंबे वक्त तक टिकने नहीं देती. इससे बचने के लिए आप कुछ कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हेयर कलर का प्रोटेक्शन हो जाता है.

गर्म पानी से बाल धोना

सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल टेम्प्रेचर के दौरान भी हॉट वॉटर बाथ लेना पसंद करते हैं. गर्म पानी की वजह से बाल तो कमजोर होते ही है, साथ ही हेयर कलर भी तेजी से फेड होता है. विंटर सीजन में आप सिर धोने के लिए गुनगुने का ही प्रयोग करें.

बिना हीट प्रोटेक्टर के टूल्स को यूज करना

बालों को सुखाने या स्टाइलिश बनाने के लिए कई तरह के हीटिंग टूल्स आते हैं, लोग पार्लर का खर्च बचाने के लिए अक्सर घर में ही हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और कई अन्य हीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हीट प्रोटेक्टर नहीं लगा है तो आपके न सिर्फ बाल डैमेज होंगे बल्कि हेयर कलर भी फेड होने लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

