Diwali Wishes: दिवाली पर अपनों को भेजें ये प्यार भरे मैसेजेज, खुशियों से भर जाएगा रोशनी का त्यौहार

Happy Diwali 2023 Whatsapp Messages: दिवाली भारत का एक बड़ा फेस्टिवल है, जिससे पूरा देश धूमधाम से मनाता है. हर किसी की कोशिश होती है कि वो रोशनी के इस त्यौहार को अपने करीबियों, परिवारवालों और दोस्तों के साथ मनाएं, लेकिन पढ़ाई प्रेशर, काम की मशगूलियत, या ऑफिस से छुट्टी न मिलने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते. ऐसे में मायूस न हों, आप मोबाइल के जरिए अपने खास लोगों को ये जरूर बताएं कि दूरियां शहरों की जरूर है, लेकिन वो अभी भी दिल के बेहद करीब हैं. आप दीपावली के मौके पर अपने करीबियों को ये मोबाइल संदेश जरूर भेजें.

1. दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे

सजा रंगोली से आंगन को, सबका मन हर्षाएंगे.

बम-पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खाएंगे.

दिवाली त्योहार मिलन का, घर-घर मिलने जाएंगे.

Happy Diwali 2023

2. दीपक की रोशनी, पटाखों की आवाज,

सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार,

चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार

Happy Diwali 2023

3. दिवाली के पावन पर्व पर,

सभी मनोकामनाएं पूरी हो

आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आएं,

और आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें.

हैप्पी दिवाली

4. रोशनी का ये त्योहार आपके घर लाए ढेरों खुशियां,

आप और आपका परिवार सदा मुस्कुराता रहना,

हो न कभी धन-दौलत की कमी

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

5. रंगोली बनाकर, दीये जला कर,

मिठाई खाकर आज खुशियां सभी को मनाना हैं

हमारा ये संदेश पढ़कर आपको जरूर मुस्कुराना है

हैप्पी दीपावली

6. May the festival of lights usher in health,

wealth, and good fortune into your home.

Have a joyous and blessed Diwali

7. Wishing you a Happy Diwali filled with laughter,

love, and the sweet scent of tradition

8. May the flickering diyas on Choti Diwali

illuminate your dreams and aspirations.

Happy Diwali 2023

9. Let each diya you light bring a glow

of happiness on your face and

enlighten your soul. Happy Diwali

10. Let the flame of the candles and the earthen lamp

cleanse your heart, mind, and soul.

thereby enriching your connection with the almighty.

Wish you a joyful celebration of the festival.

Happy Diwali