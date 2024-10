अपनों से दूर मना रहे हैं दिवाली? इस मौके पर उनको करें याद, भेजे ये मोबाइल मैसेजेज

Happy Diwali 2024 Wishes: हर नौकरीपेशा या हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर में रहने वाला इंसान चाहता है कि वो दिवाली का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाए, लेकिन सभी को ये खुशनसीबी हासिल नहीं होती. अगर आप भी रोशनी के इस पर्व के दौरान फैमिली और फ्रेंड्स से दूर हैं और अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस मौके पर उन्हें याद करना न भूलें. आप मोबाइल के जरिए प्यार भरे संदेश जरूर भेजें, और बताएं कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं.

दिवाली के लिए मैसेजेज

1. हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दिवाली मनाना.

शुभ दिवाली

2. दीवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे,

सजा रंगोली से आंगन को, सबका मन हर्षाएंगे,

बम-पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खाएंगे,

दीवाली त्योहार मिलन का, घर-घर मिलने जाएगे,

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

3. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार ,

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

4. दीये जलें और सारा संसार जगमगाए

राम जी सीता जी के साथ आए हैं

हर शहर ऐसे सजा है मानो अयोध्या हो

आओ, हर दरवाजे, हर गली, हर मोड़ पर दीये जलाएं

हैप्पी दिवाली

5. आंगन में रंगोली बनाएं,

घर के द्वार पर दीये जलाएं,

सुख-समृद्धि आपके घर को आए,

आपको और आपके परिवार को

दीपावली की शुभकामनाएं

6. दीये की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए,

दुआ है की जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए,

हैप्पी दिवाली 2024

7. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है

शुभ हो आपको ये दीवाली

हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है.



8. दीयों की रोशनी से सारा अंधकार दूर हो जाए,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सुख आप चाहते हैं,

वह सुख आपको मिले

हैप्पी दिवाली 2024

9. दीप से दीप जलें तो हो दीपावली

उदास चेहरे खिलें तो हो दीपावली,

बाहर की सफाई हो चुकी बहुत

दिल से दिल मिलें तो हो दीपावली.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.

10. दीपावली का पावन त्यौहार में आपके घर में सुख-शांति आए

आपकी झोली खुशियों से भर जाए,

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

11. When celebrating Diwali with family and friends,

may your life overflow with happiness and your heart with love.

12. May the festival of lights

illuminate your life with joy and success.

Happy Diwali to you and your cherished family

13. Diwali is the moment to celebrate light's victory

over darkness and goodness over evil

Happy Diwali 2024

14. Wishing you a Diwali filled with

successful ventures and prosperous beginnings.

May youshine bright. Happy Diwali

15. May the divine light of Diwali

spread into your life peace, prosperity,

happiness, and good health.

Happy Diwali 2024