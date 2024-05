Happy Mother's Day Mobile Messages: दुनिया के सभी रिश्तों में मां और बच्चे का रिश्ता सबसे खास माना जाता है, कहां जाता है दुनियां में सबसे अमीर वो है जिसकी मां जिंदा है. मई महीने के दूसरे संडे को दुनियाभर में मदर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. हम में से कई लोग हैं जो पढ़ाई, नौकरी या कारोबार की वजह से मां से दूर रहते हैं, लेकिन जेहन से मां का ख्याल कभी नहीं जाता. ऐसे में मदर्ड डे के मौके पर मां को याद करना न भूलें. उन्हें आप मोबाइल के जरिए कुछ बेहद प्यार भरे मैसेजेज भेज सकते हैं.

1. वो मां ही है जिसके रहते

जिंदगी में कोई गम नहीं है

दुनिया साथ दे या न दे

मां का प्यार कभी कम नहीं होता।

हैप्पी मदर्स डे

2. मां के कदमों में ही मुझे जन्‍नत नजर आए

मां के पास रहूं तो सुकून का अहसास हो जाए

जब भी मां होती है पास तो लगता है सब कुछ है पास

मां न हो पास तो लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं खास.

हैप्पी मदर्स डे

3. मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है,

मार डालती ये दुनिया कब की हमें

लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है

हैप्पी मदर्स डे

4. किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है

हमने भी मुस्कुराते हुए कह दिया

जिसके घर में मां है, वह जगह ही स्वर्ग है.

मदर्स डे 2024 की शुभकामनाएं

5. मैं अपने जीवन में आप जैसी सुंदर,

सुंदर और प्यारी महिला से नहीं मिला.

मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मां

मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

6. With my love and wishes, I send my gratitude

for bringing me into this world and every moment since.

Happy Mother’s Day, Mom

7. I wish you a day of relaxation, pampering,

blissful joy and happiness today,

tomorrow and every day after.

You deserve it for being an amazing mother

every single day! Happy Mother's Day.

8. Mom, you're the glue that holds our family together.

You made our house the happiest place to be.

Thank you. Happy Mother's Day 2024

9. It’s my time to tell you how fortunate and special I am

to be blessed with a mother as caring, loving as you.

Wish you a happy Mother’s Day, Mom

10. Happy Mother’s Day to my very own superhero

and the No. 1 problem-solver in my life.

I hope you have a great day!

Happy Mother’s Day