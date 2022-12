Happy New Year: नए साल में अपने चाहने वालों विश करना न भूलें, कॉपी करें ये 10 Best Messages

Happy New Year Wishes: नया साल आपकी जिंदगी में खुशियां लाए और सभी ख्वाहिशें पूरी हों. ऐसी ही कुछ कामना आप अपने चाहने वालों के लिए करते होंगे. न्यू ईयर के मौके पर आपके पास कुछ ऐसे लोगों के भी मैसेज आते हैं जिनसे आप बरसों से नहीं मिले हों, या फिर किसी तरह का कॉन्टैक्ट न हो रहा हो. आपके लिए भी ये बेहतरीन ऑकेजन है जब आप किसी दोस्त, करीबी, रिश्तेदार या चाहने वालों को न्यू ईयर पर विश करें. आइए जानते है आप कौन-कौन से मैसेज एसएमएस और व्हासऐप के जरिए भेज सकते हैं.

हिंदी और इंग्लिश में भेजे नए साल के मैसेजेज

1. आपको और आपके परिवार को

नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. आपके जीवन में खुशहाली आए.

आप हमेशा स्वस्थ रहें.

नया साल बहुत बहुत मुबारक.

3. नया साल आपके जीवन को

उम्मीद की रोशनी से भर दे,

ईश्वर आपके दुख कम कर दे.

मेरी ओर से नया साल मुबारक.

4. नया साल मुबारक हो.

आपका आने वाला साल

शानदार और खुशहाल रहे.

5. हर साल आता है, हर साल जाता है

इस नए साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है

नया साल मुबारक हो

6. New Year’s comes and goes,

but our bond will last a lifetime.

Excited to see what 2023

has in store for us!

7. May the New Year bring

lots of good news for you.

I want your year to be

filled with happiness..

8. Happy New Year 2023.

May you have good health,

good experiences,

and good company.

9. Thank you for being my inspiration

and motivation today and every day.

I can’t wait to spend 2023 in your warm glow.

10. I am extremely proud of all

that you achieved this year.

May the next year bring lots of

joy and prosperity in your life.

Happy New Year 2023 to you.

