Relationship Habits: रिलेशनशिप की ये 6 हेल्दी आदतें, जिनको लोग समझते हैं Toxic

Healthy Relationship Habits That Are Wrongfully: हर रिश्ते के अपने कुछ नियम होते हैं. हमने बचपन से ही रिश्तों के विचार को रूमानी बना दिया है और किताबों, फिल्मों और संगीत से रोमांस के अपने ज्ञान के साथ इसे रूढ़िबद्ध कर दिया है. हालांकि, वास्तव में, सपने देखने वाले रिश्ते वे होते हैं जो जानते हैं कि इसमें शामिल लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान कैसे बनाया जाए और वे जानते हैं कि एक दूसरे को उनकी पूर्णता और ईमानदारी से कैसे गले लगाया जाए. हम अक्सर रिश्तों में बहुत सारी आदतों को जहरीला मानते हैं, जब वे सिर्फ बेहतर जगह बनाने के तरीके और रिश्तों में वैयक्तिकता के विचार हैं. "साहित्य, फिल्मों और पॉप संस्कृति में आदर्श रोमांटिक कथाओं के कारण बहुत सारी स्वस्थ रिश्ते की आदतों को खराब प्रतिष्ठा मिलती है. हम उन्हें आत्मसात करते हैं, और फिर उन्हें अपने रिश्तों में लागू करते हैं. ये गलतफहमियां हमें इन स्वस्थ तरीकों से कार्य करने से रोकती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वे गलत हैं. यह गलतफहमी पैदा कर सकता है और अस्वास्थ्यकर पैटर्न को और मजबूत कर सकता है, ”एक चिकित्सक ने आगे बताया. रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने कुछ रिश्ते की आदतों की ओर इशारा किया जिन्हें विषाक्त माना जाता है, जबकि वास्तव में वे स्वस्थ हैं, तो (Healthy Relationship Habits That Are Wrongfully) चलिए जानते हैं......

स्पेस लेना

हम अक्सर किसी रिश्ते में अकेले समय बिताने को लड़ाई या दूसरे व्यक्ति से दूरी समझने की गलती कर बैठते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्तों में हो या अन्य, हर किसी को अपने स्पेस की जरूरत होती है, और यह उन्हें खुद को आंकने में मदद करता है. हम अक्सर किसी रिश्ते में अकेले समय बिताने को लड़ाई या दूसरे व्यक्ति से दूरी समझने की गलती कर बैठते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्तों में हो या अन्य, हर किसी को अपने स्पेस की जरूरत होती है, और यह उन्हें खुद को आंकने में मदद करता है. क्रश होना

किसी और को आकर्षक पाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वस्थ भी है. जब तक हम अपने साथी के प्रति बेईमानी और धोखा नहीं दे रहे हैं, तब तक हमें दूसरों की प्रशंसा करने की अनुमति है. अनसुलझे तर्क

कभी-कभी असहमत होने के लिए सहमत होने का सबसे अच्छा तरीका कुछ तर्कों को अनसुलझा छोड़ देना है. हम इसमें वापस आने में अपना समय ले सकते हैं या नहीं. स्वतंत्रता

स्वतंत्र होना और हमारे अपने दोस्त होना रिश्ते से बाहर जीवन जीने का एक स्वस्थ तरीका है. यह हमारे साथी पर अस्वास्थ्यकर निर्भरता से बचने में मदद करता है. वित्त

स्वस्थ संबंधों में, जहां दो स्वतंत्र लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ वित्त साझा नहीं करना और उनकी अपनी गोपनीयता रखना ठीक है. इसे खत्म करना

कभी-कभी जब रिश्ते में चीजें काम नहीं करती हैं, तो इसे खत्म करना स्वस्थ चीज है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)