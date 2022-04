Heatwave: दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी से लोग बेहाल, लू से बचने के लिए सरकार ने दी अहम सलाह

नई दिल्ली: भारत में पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं और तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. मुल्क के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. दोपहर के वक्त सड़कों पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 72 सालों में अप्रैल के महीने में दूसरी बार सबसे ज्यादा टेम्प्रेचर रिकॉर्ड किया गया.

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल का मंथली टेम्प्रेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के लिए अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रहा. आंकड़ों पर गौर करे तो देश की राजधानी में 29 अप्रैल 1941 को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

Heat wave conditions over Northwest & Central India during next 5 days and over East India during next 3 days and abate thereafter.

Rain/Thunderstorm accompanied with lightning/gusty winds likely to continue over Northeast India. pic.twitter.com/Ymgi2eOU4B

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 28, 2022