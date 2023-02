Dark Underarms Solution: अंडरआर्म्स के कालेपन की वजह से झेलनी पड़ रही है शर्मिंदगी? इन उपायों से कहें अलविदा

How To Get Rid Of dark underarms: बदलते मौसम में आपको स्किन की कई समस्या होने लगती है. उन्हीं में से एक है डार्क अंडरआर्म्स की समस्या. कई लोगों के डार्क अंडरआर्म्स इतने काले होते हैं कि वो स्लीवलेस कपड़े पहनने तक से कतराते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए अंडरआर्म्स के कालापन को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय लेकर आए हैं. जिनको आजमाकर आप अंडरआर्म्स पर जमी गंदगी की परत को आसानी से हटाकर गोलें पर साफ अंडरआर्म्स पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Get Rid Of dark underarms) डार्क अंडरआर्म्स से छुटकारा पाने के तरीके.....

आलू इसके लिए आप सबसे पहले आलू को लेकर पटली स्लाइस में काट लें. फिर आप इसको कोले अंडरआर्म्स वाले भाग पर रखें. अगर आप चाहेें तो आलू का जूस निकालकर भी इसको 10-15 मिनट तक लगा सकते हैं. इससे आपको केवल 2 बार में ही रिजल्ट नजर आने लगेगा. आलू में नैचरल ब्लीच मौजूद होता है जोकि आपके अंडरआर्म्स की रंगत को सुधार देता है. इसके साथ ही इससे बगलों की खुजली में भी आराम मिलता है. नींबू इसके लिए आप डार्क अंडरआर्म्स में नींबू के रस को निचौड़कर लगा लें. फिर आप थोड़ी देर लगाकर इसे ठंड़े पानी से धोकर साफ कर लें. फिर आप मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें. इससे मात्र 10 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगता है. नींबू में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन डार्कनिंग को कम करने में मददगार साबित होते हैं. नींबू आपकी स्किन पर मौजूद डेड स्किन को रिमूव करने में भी सहायक होता है. जैतून का तेल इसके लिए आप एक चम्मच ऑलिव ऑयल में ब्राउन शुगर मिलाकर स्क्रब बना लें. फिर आप इसको लगाकर करीब 2 मिनट तक स्क्रब करें. फिर आप इसको 5 मिनट लगाकर साझारण पानी से धो लें. अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में करीब 2 बार उपयोग करें. इससे आपके बगलों का कालापन दूर हो जाएगा. एलोवेरा इसके लिए आप एलोवेरा जेल कालें अंडरआर्म्स पर करीब 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर पानी से धो लें. एलोवेरा जेल स्किन पर एक नैचरल एक्सफॉलिएटर की तरह काम करता है इससे आपकी डेड स्किन आसानी से रिमूव हो जाती है. अगर आप चाहें तो रोजाना ऐलोवेरा जेल से बगलों की मसाज भी कर सकते हैं. इससे धीरे-धीरे कालापन दूर हो जाता है. सेब का सिरका इसके लिए आप एक बाउल में बेकिंग सोडा और 2 चम्मच विनेगर डालकर मिला लें. फिर आप इसको अंडरआर्म्स में अच्छी तरह से लगाकर करीब 10 मिनट तक लगाएं और पानी से धोकर साफ कर लें. सेब के सिरके में एसिड्स मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन पर जमी डेड सेल को हटाने में मददगार साबित होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं