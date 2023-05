Doormat Cleaning Tips: पैर साफ करते-करते डोरमैट हो गया गंदा? इस तरह करें पायदान की सफाई

How to Clean Doormats: जब हम या कोई मेहमान घर में पहला कदम रखते हैं जो सबसे पहले नजर डोरमैट पर पड़ती है, अगर हम इसे गंदा रखेंगे तो जाहिर तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है.