Spoon and Fork: स्टील के कांटे और चम्मच में लग गई है जंग, बिना परेशान हुए इसे कैसे चमकाएं?

How To Clean Rusty Stainless Steel Spoon and Fork: स्टेनलेस स्टील, लोहे का एक मिश्र धातु (Alloy Of Iron) है जिसमें 10 फीसदी क्रोमियम होता है, इसका इस्तेमाल घरों और इंडस्ट्रीज में बड़ी मात्रा किया जाता है. स्टील के चम्मच और कांटे हमारे किचन का अहम हिस्सा है और इसके जरिए भोजन करना आसान हो जाता है. खासकर नूडल्स को खाना बिना फोर्क के मुश्किल हो जाता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लग सकता, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है. जब चम्मच और कांटे की सतह पर मौजूद क्रोमियम की परत हट जाती है जो इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है.

जब चम्मच और कांटे में लग जाए जंग

एक बार चम्मच और फोर्क (Spoon and Fork) में जंग लग लग जाए तो हम न तो खुद इनकी मदद से खाना पसंद करते हैं और न ही मेहमानों के आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टील के बर्तनों को मुख्य आकर्षण उसकी चमक होती है, लेकिन अगर शाइन ही चली जाए तो फिर इसे यूज करने में कोफ्त होती है. आइए जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) से बने चम्मच और कांटों को घरेलू उपायों के जरिए कैसे साफ किया जा सकता है. एक बार चम्मच और फोर्क (Spoon and Fork) में जंग लग लग जाए तो हम न तो खुद इनकी मदद से खाना पसंद करते हैं और न ही मेहमानों के आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टील के बर्तनों को मुख्य आकर्षण उसकी चमक होती है, लेकिन अगर शाइन ही चली जाए तो फिर इसे यूज करने में कोफ्त होती है. आइए जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) से बने चम्मच और कांटों को घरेलू उपायों के जरिए कैसे साफ किया जा सकता है. चम्मच और फोर्क को साफ करने का तरीका - इसके लिए आप सबसे पहले 2 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा (Baking Soda) मिला लें जिससे एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा - टूथब्रश (Toothbrush) की मदद से जंग के दाग पर बेकिंग सोडा के घोल को रगड़ें. बेकिंग सोडा गैर-अपघर्षक (Non-Abrasive) है और स्टेनलेस स्टील से जंग के दाग को धीरे से हटा देगा. ये स्टेनलेस स्टील की परत को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. - गीले पेपर टॉवेल (Paper Towel) से उस स्थान को धोएं और पोंछ लें. आप कागज के तौलिये पर जंग देख पाएंगे. अब आपके चम्मच और फोर्क साफ हो जाएंगे इन बातों का रखें ख्याल

स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) के चम्मच और फोर्क (Spoon and Fork) को साफ करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है. -कभी भी मजबूत घर्षण पाउडर (Strong Abrasive Scouring Powders) का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे सतह को खरोंच कर देंगे और इसे खत्म कर देंगे. -कभी भी स्टील वूल (Steel Wool) यानी स्टील के स्क्रब का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये लेयर को खरोंच देगा. -बर्तन के एक कोने को साफ करने के लिए किसी भी हल्के अपघर्षक पाउडर को आज़माएं, लेकिन ध्यान दें कि सतह पर खरोंच है या नहीं. -ऐसा करने से आप बिना स्टील की परत को नुकसान पहुंचाए चम्मच और फोर्क से जंग हटा सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)