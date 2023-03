Cleaning Tips: घर पर मात्र 5 मिनट में इन ट्रिक्स से चमकाएं सिल्वर, शीशे की तरह चमक उठेंगे सारे आभूषण

Tricks to Clean Silver at Home: चांदी के आभूषण रखे-रखे धीरे-धीरे अपनी चमक खो देते हैं और काले पड़ जाते हैं. ऐसा हवा में चांदी और सल्फर के बीच केमिकल के कारण होने वाले रिएक्शन से होता है. ऐसे में फिर आपको काली पड़ी चांदी को साफ कराने के लिए ज्वेलर के पास जाना पड़ता है जोकि हर वक्त के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें वक्त और पैसे दोनों की ही बर्बादी होती है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप घर पर मात्र 5 मिनट में काली पड़ी चांदी को साफ करके चमका सकते हैं. इससे आपका पैसा भी बचता है, तो चलिए जानते हैं (Tricks to Clean Silver at Home) घर पर चांदी को मिनटों में कैसे चमकाएं....

डिश सोप इसके लिए आप सबसे पहले गर्म पानी में लिक्विड डिश सोप की कुछ बूंदें डालकर मिला लें. फिर आप चांदी के सामानों को करीब 5-10 मिनट तक इस पानी में डुबो दें. इसके बाद आप इन पर जमी गंदगी को क्लीन करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का उपयोग करें. इसके बाद आप इनको सूती कपड़ों से सुखाएं. टूथपेस्ट इसके लिए आप एक पुराने टूथब्रश को लेकर थोड़ा सा पेस्ट लगाएं. फिर आप इसको सिल्वर ज्वेलरी पर अच्छी तरह से रगड़ें. इसके बाद आप इनको गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. फिर आप इनको बाहर निकालकर पोंछकर सुखा लें. बेकिंग सोडा इसके लिए दो भाग बेकिंग सोडा में एक भाग पानी डालकर मिलाएं. फिर आप तैयार पेस्ट को गहनों पर लगाकर हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद आप इस पेस्ट को करीब 10-15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें. फिर आप इसको धोकर एक सूती कपड़े या टॉवल से पोंछ लें. हेयर कंडीशनर इसके लिए आप चांदी के गहनों पर हेयर कंडीशनर लगाएं. फिर आप इसको एक कोमल ब्रश की सहायता से हल्के हाथों से रगड़ें. इससे आपके गहनों पर जमा हुआ कालापन आसानी से साफ हो जाता है.