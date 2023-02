Diabetes Diet: डायबिटीज पेशेंट इस आटे की रोटी खाने से करें तौबा, डाइट में शामिल करें ये आटे ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Healthy Flour For Diabetes: डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है इसलिए आज के समय में लगभग हर घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिलना आम बात है. डायबिटीज के दौरान आपको खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है. जिसकी वजह से आपको दवाईयों का सेवन करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपके लिए डायबिटीज को कंट्रोल में बनाए रखने के कुछ आटे बताने जा रहे हैं जिनकी रोटियां बनाकर डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपका शरीर हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन में बनाए रखता है, तो चलिए जानते हैं (Healthy Flour For Diabetes) डाइबिटीज को कंट्रोल करने वाली रोटियां....

डायबिटीज के मरीजों को कौन से आटे की रोटियां नहीं खानी चाहिए

आमतौर पर घरों में गेंहू के आटे से बनी रोटियां खाई जाती हैं. लेकिन गेंहू कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भरपूर होता है इसलिए जब डायबिटीज के मरीज गेंहू के आटे से बनी रोटियों का सेवन करते हैं तो इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में मरीजों को हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर रोटी का ही सेवन करना लाभकारी होता है, तो चलिए जानते हैं डायबिटीज के मरीज को कौन सी रोटी खानी चाहिए.

ज्वार की रोटी (Sorghum Roti)

ज्वार डायट्री फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे गुणों से भरपूर होता है. वहीं ज्वार एक ऐसा अनाज है जोकि ग्लूटन फ्री होता है. इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल में बना रहता है. जिससे आपका शरीर सेहतमंद बना रहता है.

चने आटे की रोटी (gram flour roti)

जो लोग लाइफस्टाइल से जुड़ी डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए चने की रोटी का सेवन करना बेहद लाभकारी होता है. चना प्रोटीन और फाइबर जैसे गुणों का भंडार होता है. इसके साथ ही चना भी ग्लूटन फ्री होता है. चना रोटी के सेवन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में बना रहता है.

रागी के आटे की रोटी (Ragi Flour Roti)

रागी फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होती है. इसलिए इसके सेवन से आपका वजन भी कंट्रोल में बना रहता है. वहीं रागी का सेवन करना डायबिटीज के पेशेंट के लिए लाभकारी माना जाता है. इसके सेवन से आपके शरीर में ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद मिलती है.

पूरे दिन में कितनी रोटियां खाएं डायबिटीज के मरीज (How many Chapatis Can a Diabetic Patient Consume)

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो एक वयस्क को रोजाना पूरे दिन में 2 छोटी रोटी का सेवन करना चाहिए. वहीं जो लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं वो पूरे दिन में करीब 6 से 7 रोटी का सेवन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं