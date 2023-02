How to do milk manicure at home: घर पर 3 आसान स्टेप्स से करें मिल्क मैनीक्योर, बिना पैसा खर्च करें ही शाइनी हो जाएंगे नेल्स

How to do milk manicure at home: नाखून आपके हाथों की शोभा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए नाखूनों का साफ और चमकदार होना जरूरी होता है. इसके लिए आप पार्लर में जाकर महंगे-महंगे मैनीक्योर कराते हैं जिससे आपकी जेब पर खर्च बढ़ जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए दूध की मदद से घर पर मैनीक्योर करने की विधि लेकर आए हैं. दूध की मदद से स्किन मॉइस्चराइज रहती है. इसके साथ ही दूध आपके कटे हुए नेल्स को भी रिपेयर करने में मददगार होता है. इसके साथ ही दूध मैनीक्योर आपके नाखूनों को साफ-सुथरा और चमकदार बनाने में भी सहायक होता है, तो चलिए जानते हैं (How to do milk manicure at home) घर पर दूध मैनीक्योर कैसे करें.....

स्टेप 1 नाखुन साफ करें

इसके लिए आप सबसे पहले एक नेल रिमूवर की सहायता से अपने नेल्स को साफ कर लें. फिर आप नेल्स को हल्के गुनगुने पानी में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर रखें. इससे आपके नेल्स कोमल और मुलायम हो जाएंगे.

स्टेप 2 नेल पैक बनाएं

इसके लिए आप एक बाउल में थोड़ा सा गुनगुना पानी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर मिला लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब की पत्तियां डालकर मिलाएं. अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन-ई के एक कैप्सूल को पंचर करके भी मिला सकती है. इसके बाद आप इस मिक्चर को अच्छी तरह से लगाएं. फिर आप इसको कुछ देर लगाकर मसाज करते हुए धो लें. इससे आपके नेल्स डीप क्लीन हो जाते हैं.

स्टेप 3 नेल्स को शेप दें

इसके लिए आप एक नेल फाइनर की सहायता से अपने नाखूनों को परफेक्ट शेप दे सकते हैं. इसके साथ ही आप नेल्स क्यूटिकल्स को भी काटकर साफ कर लें. इसके बाद आप कोकोनट ऑयल से अपने नाखूनों और उंगलियों की अच्छी तरह से मसाज करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

