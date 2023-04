Summer Skin Care: तेज धूप से स्किन को करना चाहते हैं Protect, तो घर पर बनाएं After Sun Spray

How To Make After Sun Spray: गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप के चलते आपकी स्किन टैन और डल हो जाती है. सूरज की यूवी किरणों की वजह से सन बर्न की समस्या हो जाती है. ऐसे में आज हम आपके लिए आफ्टर सन स्प्रे बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस आफ्टर सन स्प्रे को एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और एसेंशियल ऑयल की मदद से तैयार किया जाता है. इसलिए जब आप सन से घर वापस आने के बाद इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन टैनिंग और सनबर्न जैसी समस्या से बची रहती है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन को इंस्टेंट कूलिंग का एहसास भी होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make After Sun Spray) आफ्टर सन स्प्रे कैसे बनाएं......

आफ्टर सन स्प्रे बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल 1/2 कप

विच हेज़ल हाइड्रोसोल 1/4 कप

अरारोट पाउडर एक बड़ा चम्मच

लैवेंडर एसेंशियल ऑयल 7-8 बूंदे

पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल 4-5 बूंदे

कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल 4-5 बूंदे

आफ्टर सन स्प्रे कैसे बनाएं? (How To Make After Sun Spray)

आफ्टर सन स्प्रे बनाने के लिए आप सबसे पहले नारियल तेल को पिघलाएं.

फिर आप एलोवेरा पत्ती को काटकर फ्रेश जेल निकाल लें.

इसके बाद आप एक छोटे से बाउल में एलोवेरा जेल, विच हेज़ल और पिघला हुआ कोकोनट ऑयल डालें.

फिर आप इसमें लैवेंडर, पेपरमिंट और कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें धीरे-धीरे अरारोट पाउडर डाल दें.

इसके बाद आप इसको तब तक फेंटें जब तक कि मिक्चर की कंसिस्टेंसी स्प्रे लायक ना बन जाएं.

फिर आप तैयार मिक्चर को आप एक साफ स्प्रे बोतल में भर लें.

अब आपका आफ्टर सन स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लें.

