Anti Aging Cream: 50 की उम्र में भी दिखेंगे जवां, बस रोजाना इस होममेड क्रीम से करें चेहरे की मसाज

How To Make Scars Removal Cream: एलोवेरा में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन को फायदा पहुंचाते हैं. इसके अंदर मॉयस्चराइज गुण पाए जाते हैं जोकि आपकी स्किन को अंदर से नरिश बनाए रखते हैं. एलोवेरा इस्तेमाल से कील-मुंहासों की समस्या दूर होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए एलोवेरा नाइट क्रीम बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस क्रीम के लगातार इस्तेमाल से आपकी स्किन का टेक्चर बेहतर बना रहता है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन टाइट बनी रहती है जिससे आप लंबे समय तक जवां नजर आते हैं. इसके लगातार उपयोग से आपकी स्किन अंदर से चमकदार बनी रहती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Scars Removal Cream) नाइट क्रीम कैसे बनाएं.....

एलोवेरा नाइट क्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दो चम्मच

गुलाब जल

एलोवेरा जेल

कैसे बनाएं एलोवेरा नाइट क्रीम? (How To Make Scars Removal Cream)

नाइट क्रीम को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें दो चम्मच ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और थोड़ा सा बीसवैक्स डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को बॉयल कर लें.

फिर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इसमें गुलाब जल और एलोवेरा जेल डाल दें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से मिला दें.

अब आपकी एलोवेरा जेल से बनी स्कार्स रिमूवल क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको एक टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें. कैसे इस्तेमाल करें नाइट क्रीम? (How To Use Scars Removal Cream)

नाइट क्रीम को आप रोजाना रात को क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइज के बाद साधारण क्रीम के स्थान पर उपयोग करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)