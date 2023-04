Summer Care: तेज धूप से स्किन हो गई है डलनेस का शिकार, ये होममेड हाइड्रेटिंग टोनर, ताजगी से भर देगा चेहरा

How To Make Alum Toner: फिटकरी में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपके चेहरे से कील-मुहांसों के दाग-धब्बों और डार्क स्पॉर्ट्स को रिमूव करने में मददगार होते हैं. इसके अलावा फिटकरी चेहरे के अनचाहे बालों को भी आसानी से हटाने में सहायक होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए फिटकरी टोनर बनाने की विधि लेकर आए हैं. फिटकरी टोनर हरे स्किन को हाइड्रेट बनाए रखता है जिससे आपको डल स्किन से छुटकारा मिलता है. इतना ही नहीं फिटकरी टोनर चेहरे से झुर्रियों और फाइन लाइंस के लक्षणों को भी धीमा करने में बेहद असरदार साबित होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Alum Toner) फिटकरी टोनर कैसे बनाएं....

फिटकरी टोनर बनाने की आवश्यक सामग्री- फिटकरी का पानी 1 कप

साधारण पानी 1 कप

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्‍मच फिटकरी टोनर कैसे बनाएं? (How To Make Alum Toner) फिटकरी टोनरफिटकरी वॉटर मिस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 कप पानी लें.

फिर आप इसमें फिटकरी को डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें.

इसके बाद आप इस पानी को छान लें और इसमें साधारण पानी डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह से मिला दें.

इसके बाद आप तैयार मिक्चर को एक स्‍प्रे बॉटल में भरकर स्टोर कर लें.

अब आपका हाइड्रेटिंग फिटकरी टोनर बनकर तैयार हो चुका है. फिटकरी टोनर कैसे आजमाएं? (How To Apply Alum Toner) फिटकरी टोनर को आप सुबह उठने के तुरंत बाद अपने फेस पर स्प्रे करें.

फिर आप कॉटन बॉल्स की मदद से चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लें.

इस मिस्ट के उपयोग से आपकी डलनेस दूर होती है साथ स्किन में चमक और निखार भी आता है.

ये मिस्ट त्‍वचा में ढीलापन और बड़े स्किन पोर्स में भी मददगार होता है.

सेंसिटिव स्किन वाले इस फेस मिस्ट को इस्तेमाल न करेें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)