Healthy Food: खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो बनाकर पीएं जौ का सूप! शरीर से निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

How To Make barley soup: जौ एक साबुत अनाज है जोकि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और डी जैसे पोषक तत्वों का भंडार होता है. जौ की आमतौर पर रोटी बनाकर खाई जाती हैं. लेकिन क्या कभी आपने जौ का सूप ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए जौ का सूप बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो ये हेल्दी और टेस्टी सूप आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है. इसको आप नाश्ते में झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make barley soup) जौ का सूप कैसे बनाएं....