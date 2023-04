Joint Pain में राहत प्रदान करती है शिमला मिर्च की चटपटी चटनी, जानें रेसिपी

How To Make Capsicum Chutney: शिमला मिर्च एक हरी सब्जी है जोकि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट जैसे गुणों से भरपूर होती है. इसलिए शिमला मिर्च के सेवन से आपको कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं. शिमला मिर्च की मदद से आमतौर पर सब्जी या पिज्जा बनाकर खाया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने शिमला मिर्च की चटनी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए शिमला मिर्च की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. शिमला मिर्च के सेवन से आपको डायबिटीज से लेकर वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इसके सेवन से आपको जोड़ो के दर्द में राहत प्रदान होती है. इतना ही नहीं शिमला मिर्च आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करने में मदद करती है. शिमला मिर्च की चटनी स्वाद में बेहद चटपटी लगती है. इसको बनाने में भी मात्र 10 मिनट ही लगते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Capsicum Chutney) शिमला मिर्च की चटनी कैसे बनाएं......