Holi Special: तुरंत रिफ्रशिंग फील कराएगी चिल्ड चाय ठंडाई, होली पर मेहमानों को करें सर्व

How To Make Chai Thandai: होली रंगों भरा त्योहार है जोकि भारत में हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाने वाली है. होली का त्योहार ठंडाई के बिना अधूरा माना जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए चाय ठंडाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. आमतौर पर गर्मागर्म चाय को लोग खूब शौक से पीते हैं. लेकिन चाय ठंडाई का स्वाद भी आपको खूब पसंद आएगा. चाय ठंडाई को बादाम, सौंफ, खसखस और केसर आदि हेल्दी चीजों की मदद से तैयार किया जाता है. इसलिए चाय ठंडाई को पीकर आप पूरे दिन एनर्जी से भरा महसूस करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chai Thandai) चाय ठंडाई बनाने की विधि...

चाय ठंडाई बनाने की आवश्यक सामग्री- सफेद मिर्च 7 पिसी हुई

टी बैग 1

बादाम 1/4 कप दरदरे पिसे हुए

खसखस 2 बड़े चम्मच

सौंफ 1 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई

इलायची 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई

चीनी 1 बड़ा चम्मच

केसर चुटकी भर चाय ठंडाई कैसे बनाएं? (How To Make Chai Thandai) चाय ठंडाई बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें.

फिर आप इसमें टी बैग या खुली चाय पत्ती डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें बादाम, खसखस, सौंफ, चीनी और इलायची डालें.

फिर आप इसको अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं.

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार काली मिर्च डालकर मिलाएं.

फिर आप गैस को बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इसको फ्रिज में करीब 30-40 मिनट रखकर ठंडा करें.

फिर आप एक कांच के गिलास में पहले बर्फ डालएं और फिर चाय को छानकर डाल दें.

अब आपकी चाय ठंडाई बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको केसर से गार्निश करके ठंडी-ठंडी सर्व करें.