Summer Special: गर्मियों में पाचन को ठीक रखता है चीकू के छिलकों से बना शेक, तुरंत बनाकर पीएं

How To Make Chikoo Peel Shake: चीकू विटामिन-बी, सी, ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, मैंगनीज और फाइबर जैसे सेहतमंद गुणों का भंडार होता है. इसके सेवन से आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रहते हैं. चीकू को आमतौर पर लोग सलाद या शोक बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने चीकू के छिलकों से बना शेक पीया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए चीकू के छिलकों से बना शेक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. चीकू पील शेक स्वाद में बहुत बढ़िया लगता है. इसके सेवन से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है. चीकू पील शेक को पीकर आप पूरे दिन एनर्जी से भरा महसूस करते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chikoo Peel Shake) चीकू के छिलकों का बनाने की विधि.....

चीकू के छिलकों का शेक बनाने की आवश्यक सामग्री-

चीकू का गूदा 1 कप

कोको पाउडर 1 बड़ा चम्मच

चीकू का छिलका 1 कप

दूध 3 कप

चीनी 1 चम्मच

आइस क्यूब्स 7-8 चीकू के छिलकों का शेक कैसे बनाएं? (How To Make Chikoo Peel Shake)

चीकू के छिलकों का शेक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक ग्राइंड में चीकू का गूदा डालें.

फिर आप इसी में चीकू का छिलका और दूध डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को करीब 2 बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें.

फिर आप इसमें चीनी, 3-4 आइस क्यूब और 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को एक बार और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें.

अब आपका चीकू के छिलकों का शेक बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप एक सर्विंग गिलास में आइस क्यूब और मिल्कशेक डालें.

इसके बाद आप इसको कोको पाउडर से गार्निश करके ठंडा-ठंडा सर्व करें.