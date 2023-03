Healthy Drink: दिन की शुरूआत करें कोकोनट मलाई स्मूदी के साथ, डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

How To Make Coconut Cream Smoothie: नारियल की मलाई हेल्दी फैट, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में बना रहता है. वहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मात्रा में मौजूद होता है जोकि आपके वजन को बढ़ने नहीं देता है. आमतौर पर लोग कोकोनट वॉटर का सेवन करते हैं. लेकिन मलाई अक्सर छोड़ देते हैं. ऐसे में आप चाहें तो इस मलाई की स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए कोकोनट मलाई स्मूदी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इस मलाई स्मूदी को आप झटपट बनाकर अपने दिन की शुरूआत कर सकते हैं. इसके सेवन से आपका पाचन बेहतर रहता है. साथ ही आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Coconut Cream Smoothie) कोकोनट मलाई स्मूदी कैसे बनाएं....



कोकोनट मलाई स्मूदी बनाने की आवश्यक सामग्री-

नारियल की मलाई

शहद 1 चम्मच

वैनिला एक्सट्रेक्ट 4 बूंद

पानी 1 कप कोकोनट मलाई स्मूदी कैसे बनाएं? (How To Make Coconut Cream Smoothie) कोकोनट मलाई स्मूदी बनाने के लिए आप सबसे पहले ताजा नारियल लें.

फिर आप नारियल से मलाई को अच्छी तरह से निकाल लें.

इसके बाद आप मलाई को मिक्सर जार में डालें.

फिर आप इसमें पानी 1 कप, 1 चम्मच शहद और 4 बूंद वैनिला एक्सट्रेक्ट डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पीसकर मिक्चर बना लें.

अब आपकी हेल्दी और टेस्टी स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में डालें और अपने दिन की शुरूआत करें. समूदी बनाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान स्मूदी को आप बारीक या स्मूद न पीसें.

अधिक हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें कटे हुए मेवे डाल सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं