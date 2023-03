Hair Growth Oil: पतले होते जा रहे हैं बाल झड़-झड़कर? घर पर बनाएं ये हेयर ग्रोथ ऑयल, बाल बनेंगे ब्यूटीफुल

How To Use Hair Growth Oil: आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण का आपकी सेहत के साथ-साथ बालों पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. इससे आपके बाल पतले, टूटने, सफेद, डेंड्रफ और ग्रीसी नजर आते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस तेल को जिनको रोज़मेरी और नारियल या जैतून के तेल की मदद से तैयार किया जाता है. रोजमेरी ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जोकि आपके बालों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. इस तेल की मदद से आपके बाल स्ट्रॉंग बनते हैं. इसके साथ ही इस तेल में सेलुलर उत्पादन की क्षमता अधिक होती है इसलिए इसके इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है. साथ ही आपका लंबे, घने और मजबूत बाल पाने का सपना भी पूरा हो जाता है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Hair Growth Oil) हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे इस्तेमाल करें......

हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने की आवश्यक सामग्री- नारियल या जैतून के तेल

रोज़मेरी के तेल की कुछ बूंदें हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाएं? (How To Make Hair Growth Oil) हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें नारियल या जैतून के तेल और रोज़मेरी के तेल की कुछ बूंदें डालें.

इसके बाद आप इन दोनों तेलों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका हेयर ग्रोथ ऑयल बनकर तैयार हो चुका है. कैसे इस्तेमाल करें हेयर ग्रोथ ऑयल? (How To Use Hair Growth Oil) हेयर ग्रोथ ऑयल को लेकर आप अपने बालों की स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं.

फिर आप इसको अपने बालों पर कम से कम 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप किसी माइल्ड शैंपू की मदद से हेयर वॉश कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस नुस्खे को हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)