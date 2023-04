White Hair Solution: सफेद बालों ने उम्र से पहले बना दिया है बूढ़ा? बस आजमा लें ये एक नुस्खा, परमानेंट कालें हो जाएंगे

How To Make Hibiscus Flower Hair Mask: हर कोई सुंदर बाल पाने की चाहत रखता है. लेकिन आज के समय की जीवनशैली, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के चलते सेहत के साथ-साथ बालों की भी कई समस्याएं जैसे- समय से पहले सफेद बाल होने लग जाती हैं. इसलिए आज हम आपके लिए बालों को जड़ से परमानेंट काला करने के लिए गुड़हल के फूल का हेयर मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. गुड़हल के फूल विटामिन सी, एंटी-ऑक्सीडेंट, मिनरल, फाइबर और आयरन जैसे गुणों से भरपूर होते हैं. इसके अलावा इसमें कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है जोकि आपके बालों को मजबूती प्रदान करते हैं. इसके साथ ही इस फूल के बालों में इस्तेमाल से आपके बाल जड़ से काले होने लगते हैं. इतना ही नहीं इससे आपको दोमुंहे बालों से भी छुटकारा मिल जाता है, तो चलिए जानते हैं गुड़हल के फूल का हेयर मास्क (How To Make Hibiscus Flower Hair Mask) कैसे बनाएं.....

गुड़हल के फूल का हेयर मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- गुड़हल के फूल का पाउडर 1 बड़ा चम्‍मच

सरसों का तेल 1 छोटा चम्‍मच

कॉफी पाउडर 1 छोटा चम्‍मच

रीठा पाउडर 1 बड़ा चम्‍मच

आंवले का पाउडर 1 बड़ा चम्‍मच

शिकाकाई पाउडर 1 छोटा चम्‍मच

चाय का पानी ।/4 कप गुड़हल के फूल का हेयर मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Hibiscus Flower Hair Mask) गुड़हल के फूल का हेयर मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले गुड़हल के फूल और पत्‍ती लें.

इसके बाद आप इन दोनों को अच्छी तरह से सुखा कर पाउडर तैयार कर लें.

फिर आप इस पाउडर में आंवला, रीठा और शिकाकाई पाउडर डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें सरसों का तेल और चाय का पानी डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्‍ट तैयार कर लें.

अब आपका गुड़हल के फूल का हेयर मास्क बनकर तैयार हो चुका है. गुड़हल के फूल का हेयर मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Hibiscus Flower Hair Mask) गुड़हल के फूल का हेयर मास्क को आप अपने बालों की जड़ों और लेंथ में अच्छे से लगाएं।

फिर आप बालों में इस मास्क को लगाकर करीब 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगा कर रखें।

इसके बाद आप बालों की हल्के हाथों से मसाज करके बालों को सिर्फ पानी से ही वॉश कर लें।

ध्यान रहे इस मास्क को आप पूरी तरह से सुखाएं नहीं नहीं तो मास्क को बालों से निकलने में दिक्कत होगी।

फिर आप अगले दिन बालों को शैंपू से धोकर साफ कर सकते हैं।

अच्छे रिजल्ट के लिए इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं