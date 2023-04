Cooling Drink: गर्मियों में पीएं रिफ्रेशिंग काला खट्टा लेमोनेड, बॉडी रहेगी हाइड्रेट और कूल

How To Make Kala Khatta Lemonade: गर्मियों में आपको कुछ न कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो आप तुरंत रिफ्रेशिंग फील करते हैं. इससे आपको गर्मी से होने वाली इरीटेशन से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है. इसके साथ ही इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटिड बनी रहती है. आमतौर पर लोग गर्मियों में नींबू पानी, जूस, जलजीरा या शेक बेहद पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने काला खट्टा लेमोनेड ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए काला खट्टा लेमोनेड बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं जोकि आपके शरीर को गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है. इसके साथ इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर बना रहता है. इस टेस्टी ड्रिंक को बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Kala Khatta Lemonade) काला खट्टा लेमोनेड कैसे बनाएं.....

काला खट्टा लेमोनेड बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप काले अंगूर

3 बड़े चम्मच काला खट्टा सिरप

10 बर्फ के टुकड़े

1/2 बड़ा चम्मच नींबू का रस

स्वादानुसार नमक

छिड़कने के लिए काला नमक

1 पुदीने की टहनी (सजाने के लिए)

काला खट्टा लेमोनेड बनाने के लिए आप सबसे पहले एक ब्लेंडर जार लें.

फिर आप इसमें काले अंगूर, नींबू का रस और नमक डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को दरदरा पीस लें.

फिर आप इसके ऊपर से थोड़ा-सा काला नमक और काला खट्टा सिरप डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को एक बार और अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप एक सर्विंग गिलास में पुदीने के डंठल डालें.

इसके बाद आप तैयार सोडा वाटर डालें और तुरंत सर्व करें.

अब आपका चिल्ड काला खट्टा लेमोनेड बनकर तैयार हो चुका है.