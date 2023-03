Immunity Booster: बदलते मौसम में खांसी-जुखाम में तुरंत राहत प्रदान करेगी खसखस, डाइट में ऐसे आजमाएं

How To Make Khaskhas Panjiri: खसखस एक ऐसा फूड आइटम है जोकि दिमाग की ग्रोथ के लिए बेहतरीन माना जाता है। खसखस की मदद से सर्दियों में हल्वा या लड्डू बनाकर खूब खाए जाते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए खसखस की पंजीरी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खसखस पंजीरी को खूब सारे ड्राय फ्रूट्स डालकर बनाया जाता है. इसलिए ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होती है. खसखस पंजीरी की खास बात ये है कि आप इसको बनाकर कई दिनों तक स्टोर करके रोजाना खा सकते हैं. खसखस में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जोकि आपकी इम्यूनिटी और पाचन तंत्र में सुधार करते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से आपकी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान होती है, तो चलिए जानते हैं खसखस पंजीरी (How To Make Khaskhas Panjiri) कैसे बनाएं....