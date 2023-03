चाहिए Nora Fatehi जैसे लंबे-घने बाल, तो घर पर बनाएं लॉंग हेयर सॉल्यूशन

How to make long hair solution: हर कोई लंबे, घने और चमकदार बालों की चाहत रखता है. लेकिन आज की जीवनशैली, खराब खान-पान और बढ़ते प्रदूपण के चलते बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है जोकि बालों को लंबा होने में बाधा उत्पन्न करता है. ऐसे में आज हम आपके लिए लॉंग हेयर सॉल्यूशन लेकर आए हैं. लॉंग हेयर सॉल्यूशन को अंडा और दही डालकर बनाया जाता है. इससे आपकी स्कैल्प (Scalp) में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है. इसके साथ ही इससे आपके (best hair oil for long hair) बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to make long hair solution) लॉंग हेयर सॉल्यूशन कैसे बनाएं....

लॉंग हेयर सॉल्यूशन बनाने की आवश्यक सामग्री- अंडा एक

दही 2 चम्मच लॉंग हेयर सॉल्यूशन कैसे बनाएं? (How to make long hair solution) लॉंग हेयर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप एक बाउल लें.

फिर आप एक अंडे को फोड़कर बाउल में निकाल लें.

इसके बाद आप इसमें एक चम्मच दही डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंटते हुए मिला लें.

अब आपका लॉंग हेयर सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है. कैसे करें इस्तेमाल लॉंग हेयर सॉल्यूशन? (How to use long hair solution) लॉंग हेयर सॉल्यूशन को आप अपने बालों की जड़ और टिप पर अच्छे से लगाएं.

फिर आप इसको बालों में करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप एक माइल्ड शैंपू की मदद से हेयर वॉश कर लें.