Summer Special: गर्मियों में तुरंत ताजगी से भर देगी ठंडी-ठंडी खरबूजा आइसक्रीम, जानें रेसिपी

How To Make Muskmelon Ice Cream: खरबूजा एक मौसमी फल है जोकि पानी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है इसलिए गर्मियों में खरबूजे के सेवन से आपका शरीर डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा रहता है. इसके साथ ही इससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा बना रहता है. ऐसे में आज हम आपके लिए गर्मियों में ठंडी-ठंडी खरबूजा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इस आइसक्रीम को खाकर आप तुरंत ताजगी और एनर्जी से भरा महसूस करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Muskmelon Ice Cream) खरबूजा आइसक्रीम कैसे बनाएं.....

खरबूजा आइसक्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

200 ग्राम खरबूजा

1 कप दूध

1/2 कप क्रीम

1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर

1 चम्मच वनीला

2 चम्मच चीनी

खरबूजा आइसक्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले खरबूजा लें.

फिर आप इसको छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप इनको मिक्सर में डालकर महीन पीस लें.

फिर आप एक बर्तन में आधा दूध और कस्टर्ड पाउडर डालें.

इसके बाद आप इसको अच्छे से मिलाकर अलग रख दें.

फिर आप बचे हुए दूध को डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें चीनी को डालें और अच्छे से उबलने दें.

फिर आप इसमें कस्टर्ड मिश्रण डालें और धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद आप गैस को बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें.

फिर आप इसमें खरबूजा प्यूरी, क्रीम और वनीला डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप आइसक्रीम कन्टेनर का अच्छे से ढक्कन बंद कर दें.

फिर आप आइसक्रीम कन्टेनर को फ्रिज में करीब 2 घंटे तक रखकर जमाएं.

अब आपकी खरबूजा आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है.