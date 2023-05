Weekend Special: संडे स्पेशल स्नैक में बनाएं टेस्टी मटन मोमोज, ज़ायका मन को जीत लेगा

How To Make Mutton Momos: अगर आप एक नॉनवेज लवर हैं तो आज तक आपने मटन और मटन से बनी खूब सारी डिशेज तो जरूर खाई होंगी. लेकिन क्या कभी आपने मटन मोमोज का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मटन मोमोज बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मटन मोमोज स्वाद में बेहद लाजवाब लगते हैं. इनको आप घर पर बनाकर वीकेंड को खास बना सकते हैं. मटन मोमोज को बनाना भी काफी सिपंल होता है. हर कोई इसके स्वाद को खूब पसंद करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mutton Momos) मटन मोमोज कैसे बनाएं......

मटन मोमोज बनाने की आवश्यक सामग्री-

200 ग्राम मटन कीमा

2 प्याज (बारीक कटी हुई)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 कप धनिया के पत्ते

1 चम्मच अदरक का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच काली मिर्च

1 चम्मच सोया सॉस

1 कप मैदा

1 कप आटा

चटनी बनाने के लिए

1 टमाटर

1 चम्मच लाल मिर्च

2 लहसुन की कलियां

आधा छोटा चम्मच नमक



मटन मोमोज कैसे बनाएं? (How To Make Mutton Momos)

मटन मोमोज बनाने के लिए आप सबसे पहले मटन कीमा लें.

फिर आप इसको मिक्सर में डालें और बारीक पीस लें.

इसके बाद आप एक बाउल में मटन के पेस्ट को निकाल लें.

फिर आप इसमें प्याज-टमाटर और बाकी के सारे मसाले डालकर अलग रखें.

इसके बाद आप एक बाउल में आटा, मैदा और नमक डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालते हुए आटा गूंथ लें.

फिर आप एक मिक्सर में टमाटर, लहसुन की कलियां, नमक, लाल मिर्च पाउडर पीसकर चटनी बना लें.

इसके बाद आप आटे की लोई बनाकर कीमे का मिक्चर स्टफ करें.

फिर आप इनको मोमोज की शेप में बनाकर किनारों को बंद कर दें.

इसके बाद आप जाली में तेल लगाएं और मोमोज रखें.

फिर आप इनका ढक्कन लगाएं और करीब 30 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद जब मटन पक जाए तो गैस बंद कर दें.

अब आपके गर्मा-गर्म मटन मोमोज बनकर तैयार करें.

फिर आप इनको लाल चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें.