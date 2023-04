Weekend Special: 'सनडे को बनाएं फनडे' मजेदार ऑरेंज चॉकलेट केक के साथ, ये रही सिपंल रेसिपी

How To Make Orange Chocolate Cake: खाने के बाद कुछ मीठा खाने के मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. खासतौर पर केक मिल जाए तो मन खुश हो जाता है. वैसे तो केक की आपको ढेरों वैराइटीज जैसे- वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक या ब्लू बैरी केक आदि तो आपने खूब आए होंगे. लेकिन क्या कभी आपने ऑरेंज चॉकलेट केक का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ऑरेंज चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये केक की एक यूनीक वैराइटी है जोकि स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसको खाकर हर कोई बार-बार खाने की इच्छा करेगा. ऑरेंज चॉकलेट केक को बनाना भी बहुत सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Chocolate Cake) ऑरेंज चॉकलेट केक कैसे बनाएं....

ऑरेंज चॉकलेट केक बनाने की आवश्यक सामग्री-

ऑरेंज जूस 1/2 कप

चॉकलेट 1 कप

बेकिंग पाउडर 4 चम्मच

ऑरेंज पील 2 (संतरे का छिलका)

बेकिंग सोडा 1 चम्मच

ऑरेंज एसेंस 1/2 चम्मच

ऑरेंज फूड कलर 3 ड्रॉप

मक्खन 1 कप

मैदा 2-1/2 कप

ऑरेंज चॉकलेट केक कैसे बनाएं? (How To Make Orange Chocolate Cake)

ऑरेंज चॉकलेट केक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़े बाउल में मक्खन डालें.

फिर आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें और अच्छी तरह से मिलाकर केक वाली कंसिस्टेंसी बना लें.

इसके बाद आप ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें.

फिर आप तैयार मिक्सर में ऑरेंज एसेंस और ग्रेट की हुई ऑरेंज पील डालकर मिल दें.

इस बात का ध्यान रहे संतरे के ऊपरी हिस्से को ग्रेट करना है, सफेद हिस्से को नहीं.

इसके बाद आप इसमें फूड कलर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

फिर आप इसमें मैदा डालें और एक स्मूथ पेस्ट बना लें.

इसके बाद आप आखिर में इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ऑरेंज जूस डालकर मिला लें.

फिर आप एक बेकिंग टिन को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें.

इसके बाद आप इसमें तैयार बैटर को डालकर करीब 20 मिनट तक बेक कर लें.

फिर आप केक को बाहर निकालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

अब आपका स्वादिष्ट ऑरेंज चॉकलेट केक बनकर तैयार हो चुका है.

अब आपका स्वादिष्ट ऑरेंज चॉकलेट केक बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको स्लाइस में काटें और चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें.