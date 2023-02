Healthy Food: शरीर में कफ और वात दोष को मेंटेन रखता है पुदीना, डाइट में इस तरह से करें शामिल

How To Make Mint Kachori: पुदीना एक ऐसा पौधा है जिसको पेपरमिंट के नाम से भी जाना जाता है. पुदीना को आमतौर पर चटनी बनाकर खूब खाया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने पुदीने की कचौरी बनाकर खाई हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पुदीना कचौरी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पुदीना खाने से आपके शरीर में कफ और वात दोष को कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा पुदीना आपकी पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे-दस्त, पेचिश, गैस या एसिडिटी में राहत प्रदान करता है. वहीं इससे आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर किया जा सकता है. ऐसे में इस टेस्टी और हेल्दी कचौरी को आप नाश्ते में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mint Kachori) पुदीना कचौरी बनाने की विधि.....

पुदीना कचौरी बनाने की आवश्यक सामग्री-

4 कप आटा

1 कप पुदीना

1 चम्मच जीरा

2 हरी मिर्च

2 चुटकी बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

3 कप तेल

1/2 चम्मच अदरक

1/2 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच सौंफ पाउडर

स्वादानुसार हींग

पुदीना कचौरी कैसे बनाएं? (How To Make Mint Kachori)



पुदीना कचौरी बनाने के लिए आप सबसे पहले पुदीने के पत्तों लें.

फिर आप इनको अच्छी तरह से साफ करके बारीक काटें और अलग रख दें.

इसके बाद आप एक बर्तन में आटा लेकर आन लें.

फिर आप इसमें कटा हुआ पुदीना, जीरा, बेकिंग सोडा, हरी मिर्च और नमक डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डाकर आटा गूंथ लें.

फिर आप इसको करीब 10 से 12 मिनट तक ढककर सेट होने के लिए रख दें.

इसके बाद आप तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर कचौरी का शेप में बेल लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म कर लें.

इसके बाद आप इसमें बेली हुई कचौरियां डालें और सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी स्वादिष्ट पुदीना कचौरी बनकर तैयार हो चुकी हैं.

फिर आप इनको अचार या चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

