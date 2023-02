Holi 2023: होली पर मेहमानों को खिलाएं लजीज रबड़ी खीर, स्वाद चखते ही मुंह से निकलेगा Wow!

How To Make Rabri Kheer: होली रंगों भरा त्योहार है जोकि भारत में हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाने वाली है. भारत का कोई भी त्योहार पकवान और मिठाइयों के बिना अधूरा होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए रबड़ी खीर बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खीर और रबड़ी दोनों ही भारत के पांपरिक स्वीट हैं जिनको लोग खूब चाब से खाते हैं. इसलिए इन दोनों का स्वाद तो आजतक आपने खूब चखा होगा. लेकिन क्या कभी आपने रबड़ी खीर का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए रबड़ी खीर बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. रबड़ी और खीर का ये न्यू कॉम्बिनेशन स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसको आप होली पर घर आए मेहमानों को सर्व करके मुंह मीठा करा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rabri Kheer) रबड़ी खीर बनाने की विधि....

रबड़ी खीर बनाने की आवश्यक सामग्री- 1/4 कप चावल

2 लीटर दूध

10-12 काजू

10-12 बादाम

10-12 पिस्ता

1/4 टी स्पून इलायची

1/2 कप चीनी

1 टेबलस्पून देसी घी रबड़ी खीर कैसे बनाएं? (How To Make Rabri Kheer) रबड़ी खीर बनाने के लिए आप सबसे पहले एक लीटर दूध लेें

फिर आप एक कढ़ाई में दूध डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रखें.

इसके बाद आप चावल को धोकर पानी में भिगोकर करीब आधा घंटे तक पानी मे भिगोकर रख दें.

फिर आप दूध को चलाते हुए उबाल लें और मलाई को कड़ाही के किनारों पर चिपकाते रहें.

इसके बाद जब तक दूध उबलकर आधा न रह जाए तब तक मलाई को किनारों पर चिपकाते रहें.

फिर जब दूध पककर आधा हो जाए तो आप सारी मलाई को दूध में डालकर मिला दें.

इसके बाद आप गैस को बंद करके दूध मलाई को एक बर्तन में निकालकर अलग रख दें.

फिर आप एक दूसरी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर पिघलाएं.

इसके बाद आप इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालकर भूनें और एक प्लेट में निकाल लें.

फिर जब ये ठंडे हो जाे तो आप इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप कढ़ाई को कपड़े से पोछकर उसमें बाकी बचा एक लीटर दूध डालकर उबाल लें.

फिर जब दूध में उबाल आ जाए तो आप इसमें भिगोए हुए चावल दरदरे पीसकर डालें.

इसके बाद आप खीर अच्छी तरह से चलाते हुए करीब 2-3 मिनट तक पकाएं.

फिर आप इसमें काजू और बादाम डालकर अच्छी तरह से पका लेें.

इसके बाद आप इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें पकी हुई दूध मलाई डालकर करीब 2-3 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें.

अब आपकी स्वाद से भरपूर रबड़ी खीर बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको फ्रिज में करीब 1 घंटे तक रखकर ठंडी-ठंडी सर्व करें.