Healthy Breakfast: लिवर के लिए बेहद फायदेमंद है चावल का आटा, डाइट में इस तरह से करें शामिल

How To Make Rice Flour Chilla: चावल का आटा फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है जोकि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है. आमतौर पर लोग चावल के आटे की रोटियां या पूड़ियां बनाकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने चावल के आटे का चीला बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए चावल के आटे का चीला बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. चावल के आटे का चीला बहुत चटपटा और हेल्दी होता है. इसको आप नाश्ते में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rice Flour Chilla) चावल के आटे का चीला कैसे बनाएं......

चावल के आटे का चीला बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप चावल

1 छोटी कटोरी प्याज

2 हरी मिर्च

2 कप पानी

1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच तेल चावल के आटे का चीला कैसे बनाएं? (How To Make Rice Flour Chilla) चावल के आटे का चीला बनाने के लिए आप सबसे पहले चावल धोकर साफ कर लें.

फिर आप इनको रात भर पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप अब सुबह चावल से पानी निकालकर मिक्सर जार में डालें.

फिर आप चावलों को अच्छी तरह से पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें.

इसके बाद आप इसमें 2 कप गुनगुना पानी डालकर अच्छे से मिला लें.

फिर आप इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च आदि बारीक कटी सब्जियां भी डालें.

फिर आप इसमें नमक डालकर मिलाएं और ध्यान रहें घोल बहुत ज्यादा पतला ना हो.

इसके बाद आप एक पैन पर थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

फिर आप पैन पर थोड़ा सा राइस फ्लोर के घोल डालकर फैला लें.

इसके बाद आप इसको दोनों तरफ से करीब एक मिनट तक ढक कर मीडियम आंच पर पकाएं.

अब आपकी टेस्टी चावल के आटे का चीला बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको नाश्तें में टोमैटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं