Ramadan Special: सहरी में केवल 15 मिनट में बनाएं लजीज स्वीट फेनी, खाकर दिल हो जाएगा खुश

How To Make Sweet Feni: इस साल ईद 21-22 अप्रैल को पूरे विश्व में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. ईद के इस खास मौके पर परिवार और दोस्त एक दूसके को उपहार, मिठाई, शगुन के लिफाफे और कई लजीज व्यंजन का आदान-प्रदान करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए मीठी फेनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मीठी फेनी स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसको आप घर आए मेहमानों को कुछ ही मिनटों में बनाकर सर्व कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sweet Feni) मीठी फेनी कैसे बनाएं....