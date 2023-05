Healthy Skin: चेहरे के मुहांसे और झाइयों का काल है तुलसी, बस ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं

How To Make Tulsi Face Pack: तुलसी को भारत में बहुत पूजनीय माना जाता है. इसका शास्त्र से लेकर आयुर्वेद में भी एक अलग ही महत्व है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के इस्तेमाल से आपकी कई स्किन समस्याएं दूर की जा सकती हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए तुलसी फेस पैक बनाने की विधि लेकर आए हैं. तुलसी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है जिसके इस्तेमाल से आपके फेस पर मौजूद मुहांसे और झाइयों को दूर करने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं तुलसी के उपयोग से आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लग जाता है, तो चलिए जानते हैं तुलसी फेस पैक (How To Make Tulsi Face Pack) कैसे बनाएं.....

तुलसी फेस मास्‍क बनाने की आवश्यक सामग्री-

तुलसी का रस 2 बड़े चम्‍मच

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्‍मच

तुलसी फेस मास्‍क कैसे बनाएं? (How To Make Tulsi Face Pack)

तुलसी फेस मास्‍क बनाने के लिए आप सबसे पहले तुलसी लें.

फिर आप तुलसी को पीसें और निचौड़कर रस निकाल लें.

इसके बाद आप इस रस में एलोवेरा जेल और विटामिन-ई कैप्सूल को पंचर करके डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें.

अब आपकी तुलसी फेस मास्‍क बनकर तैयार हो चुका है.

इसके बाद आप इसको लगाने से पहले फेस वॉश कर लें.

फिर आप इस फेस मास्क को चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर सुखाएं.

फिर आप साधारण पानी से फेस वॉश कर लें.

इसके बाद आप चेहरे को पोंछकर कोई मॉइस्‍चराइजर जरूर अप्लाई करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)