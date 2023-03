Healthy Sweet: दिल और दिमाग दोनों को दुरुस्त बनाएं रखता है अखरोट का हलवा, स्वाद ऐसा जो भुलाया न जाए

How To Make Walnut Halwa: अखरोट एक बहुत ही पौष्टिक ड्राय फ्रूट है जोकि पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड और कई एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है. अखरोट के सेवन से आपका दिमाग तेज होता है. अखरोट को आमतौर पर सीधे तौर पर खूब खाया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने अखरोट का हलवा ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए अखरोट का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए अखरोट का हलवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसको आप कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद हर किसी को बेहद पसंद आएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Walnut Halwa) अखरोट का हलवा कैसे बनाएं.....