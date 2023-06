Monsoon hair care tips: मॉनसून सीजन में फॉलो करें ये हेयर केयर रूटीन, वरना सुंदर बाल हो सकते हैं डैमेज

How to protect hair from rain water: बारिश एक ऐसी मौसम है जिसका हर कोई इंतजार करता है. बारिश की हल्की-हल्की फुहार के मजे लेते हुए लोग बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गर्मागर्म पकौड़ों का मजा लेते हैं. वहीं बहुत से लोग बारिश में भीगकर इस मौसम को इंजॉय करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है बारिश का मजा आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आज हम आपके लिए बारिश के मौसम में बालों की देखभाल के कुछ तरीके लेकर आए हैं जिनको फॉलो करके आप मॉनसून सीजन में बालों की हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (how to protect hair from rain water) बारिश के पानी से बालों को कैसे बचाएं......

बालों को कैसे बचाएं बारिश के पानी से (how to protect hair from rain water)

तेज गर्मी में बारीश की ठंडी-ठंडी फुहार आपको राहत प्रदान करती है. ऐसे में जब आप बारिश में भीगते हैं तो इसका असर आपके बालों पर पड़ता है. इससे आपके बालों की जड़े कमजोर होने लगती हैं जिससे आपके बाल टूटकर गिरने लगते हैं. ऐसे में आप बारिश में घर से निकलते वक्त कोई स्कार्फ या छाता जरूर रखें.

अगर आपने भीगते हुए बारिश के फुल मजे लिए हैं तो आप घर आकर बालों को शैंपू से अच्छी तरह से वॉश कर लें. इससे आपके बालों की गंदगी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा.

बारिश का मौसम आते ही अधिकतर लोगों को हेयर फॉल की समस्या होने लगती है क्यों कि ये मौसम बालों को रफ और ड्राय बना देता है. ऐसे में आप इस मौसम में बालों की कंडीशनिंग जरूर करें.

मॉनसून सीजन में बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप हेयर ऑयलिंग जरूर करें. इससे आपके बाल डीप नरिश रहते हैं जिससे आपके बालों में चमक भी बरकरार बनी रहती है. साथ ही इससे बालों के झड़ने की समस्या भी नहीं होती है.

अगर आपके बाल बारिश में भीग गए हैं तो आप बालों में कंघी करने से पहले अच्छी तरह से सुखाएं. ऐसे में आप बड़े दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें जिससे हेयर फॉल न हों.

