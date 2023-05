Pigmentation Treatment: छाछ से करें चेहरे की मसाज, झाइयों का होगा सफाया, निखरेगी त्वचा

How To Use Buttermilk For Pigmentation: धीरे-धीरे उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपके चेहरे पर झाइयों की समस्या होने लगती है. जिससे आपका चेहरा देखने में बहुत भद्दा नजर आने लगता है. ऐसे में इन डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए आपको बाजार में कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. ये प्रोडक्ट्स महंगे होने के साथ-साथ केमिकलयुक्त भी होते हैं. इसके साथ ही इनसे आपको मन चाहे रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं. वहीं क्या आप जानते हैं कि चेहरे पर छाछ के इस्तेमाल से भी आप डार्क स्‍पॉट्स को कम कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए छाछ फेस मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. छाछ में एक्‍सफोलिएटिंग गुण मौजूद होता है जोकि आपकी स्किन पर ब्लीच का काम करता है. इसलिए इसके रोजाना इस्तेमाल से आपके चेहरे की रंगत में सुधार होता है जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Buttermilk For Pigmentation) चेहरे पर छाछ कैसे इस्तेमाल करें...

छाछ फेस मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

छाछ 1 बड़ा चम्‍मच

नींबू का रस 5 ड्रॉप्‍स छाछ 1 बड़ा चम्‍मचनींबू का रस 5 ड्रॉप्‍स छाछ फेस मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Buttermilk For Pigmentation)

छाछ फेस मास्क को बनाने के लिए आप एक बाउल में डालें.

फिर आप इसमें नींबू के रस की 5 बूंदें डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को अपने फेस पर थोड़ी देर लगाकर छोड़ दें.

फिर आप साधारण पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें.

इससे आपके चेहरे पर मौजूद दाग-धब्‍बे कम होने लगते हैं.

साथ ही इससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी दिखने लगता है.

लेकिन अगर आप चाहे तो रोजाना सुबह 1 कप छाछ से चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं.

इससे भी आपके चेहरे के दाग-धब्बे दूर होने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)