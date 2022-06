Mucus In Lungs: छाती में जमे बलगम से हो रही परेशानी, निजात पाने के लिए इन 4 तरीकों का करें इस्तेमाल

How To Remove Mucus In Chest: अक्सर आपने महसूस किया होगा कि सर्दी की वजह से नाक जाम हो गई है और छाती में काफी कफ जम गया है. आमौतर पर ये समस्या सर्दी के मौसम में होती है, लेकिन चूंकि हम गर्मियों में ठंडे पानी और अन्य चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए हॉट सीजन में भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिनसे सतर्क रहना जरूरी है.

छाती में जमे कफ को कैसे बाहर करें?

जब ऐसी दिक्कत होती है तो नाक और छाती में कफ भर जाता है और नाक जाम होने लगता है. हालांकि विंड पाइप में थोड़ा बलगम होना अच्छा इससे वहां की नमी बरकरार रहती है. ज्यादा कप तब बनता है जब साइनस, एलर्जी, सर्दी या प्रदूषण का असर होता है. आइए जानते हैं बलगम से छुटकारा कैसे पाया जाए.

1. भांप लेना

छाती से कफ को दूर करने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, और फिर उसी खौलते पानी में बाम को डालें, फिर सिर को तौलिए से ढक लें और इसी पानी का भांप सूंघते रहें, ऐसा करने से तकलीफ से राहत मिलेगी.

2. तेल का इस्तेमाल करें

जब सीने में कफ जरूरत से ज्यादा जम जाए और इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो छुटकारा पाने के लिए आप कुछ नेचुरल तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज होती है. आप रात को सोने से पहले नाक में 2-2 बूंद इसेंसियल ऑयल डालें, सुबह तक नाक साफ हो जाएगा.

3. खूब पानी पिएं

कफ जमने की स्थिति में आप खूब पानी पिएं इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा तो बलगम को कमजोर करने में मदद मिलेगी, इसके उलट अगर वॉटर की कमी होती तो कफ और सख्त हो जाएगा जिससे परेशानी बढ़ना लाजमी है.

4. वर्कआउट

फिजिकल एक्टीविटीज कफ को ढीला करने में काफी मददगार साबित हो सकती है. इससे शरीर में गर्मी आती है और बलगम कमजोर होने लगता है. इसलिए डेली पैदल चलना, साइकलिंग करना और दौड़ना फायदेमंद है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)