Tulsi Plant: तुलसी अगर मुरझा गई है तो करें ये काम, कुछ ही दिनों में खिल उठेगा पौधा

How To keep Tulsi Healthy: तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख-शांति आती है. तुलसी के पत्ते किसी औषधी से कम नहीं है. इसलिए हर घर में आपको चाहे कोई पौधा न दिखे पर आपको तुलसी का पेड़ जरूर देखने को मिल जाएगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे का अगर सही से ख्याल न रखा जाए तो ये सूख जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसको अपनाने से आपके सूखे हुए पौधे में फिर खिल उठेंगे.

अगर तुलसी सूख रही है तो ये करें

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो उसके लिए आप मिट्टी में नीम की पत्तियों का पाउडर डाल सकते हैं. आप देखेंगे कि इसके कुछ दिनों के बाद ही तुलसी का पौधा फिर से खिल जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि नमी के कारण भी पौधा सूख जाता है तो इसके लिए आप मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर तक खोदें और मिट्टी के साथ बालू भी डालें. ऐसा करने से पौधे हरे भरे रहेंगे.

इस तरह की पॉट में लगाएं तुलसी

आप हमेशा एक ऐसे पॉट में तुलसी लगाएं जो थोड़ा गहरा और चौड़ा हो. इसके बाद पॉट में दो छेद करें और उस छेद को एक कागज से ढक दें. आप खाद की तरह गाय का गोबर भी यूज कर सकते हैं. आप जब भी गाय का गोबर मिट्टी में डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गोबर को कभी भी गीला यूज न करें. आप गोबर को पाउडर बना लें और उसके बाद डालें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

तुलसी के पेड़ के छटाई करते रहें. इसका मतलब है कि जो पत्तियां सूख जाती हैं उसे तोड़ कर अलग कर दें. तुलसी के पेड़ को आप सर्दियों में 5 से 6 दिन बाद पानी दें. बारिश में आपको तुलसी को पानी देने की जरूरत नहीं है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर