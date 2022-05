Hunger Control Tips: इन 4 फूड्स को खाने से काबू में रहती है भूख, वजन कम करना भी होगा आसान

How To Control Your Appetite: भारत में काफी लोग मोटापे से परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का वजन तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब ये कम होने का नाम नहीं ले रहा. पतला होने के लिए हम वर्कआउट के जरिए काफी पसीना बहाते हैं जिसकी वजह से भूख में इजाफा होता है, जिसे कंट्रोल कर पाना आसान नहीं.

भूख को कंट्रोल करने वाले फूड्स

आज हम ऐसे कुछ फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खाने के बाद काफी देर तक भूख का अहसास नहीं होता और आपके लिए वजन कम करना आसान हो जाता है, क्योंकि मोटापे का सीधा संबंध खान पान से जुड़ा हुआ है.

1. अंडा

अगर आप रोज नाश्ते में अंडे (Eggs) खाएंगे तो दोपहर तक भूख नहीं लगती क्योंकि इससे एपेटाइट बूस्ट करने वाले हार्मोन कमजोर पड़ जाते हैं, इससे वजन कम करने में मदद मिलेगी.

2. सेब

कहा जाता है कि अगर आप रोज एक सेब (Apple) खाते हैं तो डॉक्टर (Doctor) के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये फल सोल्यूबल फाइबर और पेक्टिन का रिच सोर्स है. इसे खाने से ब्रेन में ये संदेश पहुंचता है कि पेट भर चुका है और अब और खाना खाने की जरूरत नहीं.

3. डार्क चॉकलेट

यूं तो चॉकलेट खाने से सेहत को नुकसान होता है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप प्योर डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) खाएंगे तो अगले मील तक भूख नहीं लगेगी.

4. दही

दही (Curd) के गुणों से हम सभी वाकिफ हैं, इसमें डाइजेस्टिव प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिंस होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं. गर्मियों में इसे खाने से पेट ठंडा रहता है और डाइजेशन भी बेहतर हो जाता है. इस एक बार खा लेने से काफी देर तक भूख नहीं लगती.

