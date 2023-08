Independence Day Wishes: आजादी के मौके पर अपने चाहने वालों को भेजें ये मैसेजेज, दिल में भर जाएगा देशभक्ति का रंग

Independence Day Wishes: हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इन दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इन मौके पर हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्हों बरसों की गुलामी के बेड़ियां तोड़ने में अहम रोल अदा किया था. इस दिन आप भी जश्न मनाना न भूलें. मोबाइल के जरिए आप अपने दोस्त, करीबियों और रिश्तेदारों को देशभक्ति भरे संदेश जरूर भेजें. हम आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी में कुछ बेहतरीन मैसेजेज पेश कर रहे हैं.

1. दे सलामी इस तिरंगे को,



जिस से तेरी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका,

जब तक दिल में जान हैं,

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

2. तिरंगा ही आन है,

तिरंगा ही शान है,

और तिरंगा ही हम,

हिंदुस्तानियों की पहचान है,

हैप्‍पी इंडीपेंडेंस डे 2023

3. आइए शहीदों को उनके बलिदान के लिए सलाम करें

और हमें हमारी आजादी देने के लिए धन्यवाद दें.

स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

4. काटों में भी फूल खिलाएं,

इस धरती को स्वर्ग बनाएं,

आओ सबको गले लगाएं,

हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं

5. न जियो धर्म के नाम पर,

न मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म इस देश का,

बस जियो इस देश के नाम पर,

हैप्‍पी इंडीपेंडेंस डे

6. A big salute to all the soldiers who sacrificed

their lives for our independence! Jai Hind!

7. Today I breathe the air of freedom because of

the efforts of our great freedom fighters.

Happy Independence Day

8. Freedom doesn’t see colours or shapes.

There is enough hate and violence in the world,

and now we need to build a better future,

full of love, unity and understanding.

Here’s to a wonderful Independence Day

9. The tribute will always be less for our

freedom fighters but the salute to all will never be less.

Saluting the entire nation, Happy Independence day 2023

10. May your spirits rise with the flag today

Happy Independence Day 2023